РИАМО - 9 мар. Празднование Масленицы, которое пройдет 14 марта в усадьбе Захарово в Одинцовском округе, могут посетить свыше 10 тысяч человек, сообщил глава городского округа Андрей Иванов.

«Основной площадкой станет по традиции Пушкинская поляна в Захарове. Здесь мы 14 марта ожидаем более 10 тысяч гостей. Главные музыкальные гости уже по традиции Надежда Бабкина и коллектив «Русская песня», - сказал Иванов в ходе ходе совещания губернатора Московской области с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он отметил, что с 8 по 14 марта в Одинцовском округе пройдет более 50 массовых мероприятий. Ожидается, что их посетят более 40 тысяч человек.

«В программе будут масленичные ярмарки - это 44 торговые площадки, музыкальные и театрализованные представления, народные игры и мастер-классы, а также, конечно, традиционное чаепитие и блины», - добавил глава округа.

Большой праздник пройдет в Звенигороде. На улице Московской на Масленицу пройдут игры и забавы, выступления казачьего и цыганского коллективов.

«С 11 марта в Звенигороде стартует гастрономический мини-фестиваль», - уточнил Иванов.

По его словам, каждый день фестиваля будет тематическим: пельменный, вареничный, сырный, рыбный. Фестиваль продлится по 14 марта.