РИАМО - 9 мар. В школах Москвы реализуют проект «Цифровой репетитор», он предназначен для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и которые хотят улучшить успеваемость, к проекту присоединились около 500 педагогов, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Проект стартовал в феврале. Его реализуют в 80 школах.

«На первом этапе воспользоваться услугами «цифровых репетиторов» могут более 800 учащихся шестых — восьмых классов. Заявку на участие в проекте можно подать через личный кабинет школьника в «электронном дневнике» МЭШ («Московской электронной школы» – ред.)», — говорится в сообщении.

Два дополнительных онлайн-урока в неделю проводят в группах от трех до пяти человек. На занятиях можно улучшить знания по русскому языку, алгебре, геометрии, химии, физике, английскому языку. Можно выбрать до двух предметов.

Более 90% педагогов, которые участвуют в проекте, это школьные учителя и педагоги дополнительного образования. Кроме того, онлайн-занятия ведут студенты педагогических вузов.

В рамках проекта планируется организовать дополнительные уроки для школьников 9-11 классов, увеличить перечень предметов для шестых – восьмых классов.

Предпрофессиональная подготовка

В столичных школах также продолжают проведение предпрофессиональной подготовки. В 117 школах есть инженерные классы, в 75 школах – медицинские, в 67 школах – ИТ-классы, в 249 школах – кадетские классы, в 28 школах – академические (научно-технологические) классы. 16 вузов участвуют в проекте «Московский предуниверсарий», 24 школы – в проекте «Новый педагогический класс в московской школе».

Участниками нового проекта «Медиакласс в московской школе» стало более 20 школ, 13 вузов и ведущие СМИ, Полномасштабный старт этого проекта планируется 1 сентября.

В Москве также реализуют проект «Школа старшеклассников». В его рамках планируют создать современную образовательную технологическую среду для исследовательских, экспериментальных и лабораторных работ.