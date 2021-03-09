РИАМО - 9 мар. На прошедшей неделе жители Подмосковья чаще всего оставляли в социальных сетях обращения по темам транспорта, благоустройства и ЖКХ, по теме снега количество пользовательских публикаций снизилось на 14%, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Больше всего сообщений мы традиционно получили по дорогам и транспорту, ЖКХ и благоустройству. По теме снега, наледи и подтопления поступило около 3 тысяч инцидентов, при этом получили спад на 14%. Большинство обращений связаны с подтоплениями из-за потепления», - сказала Звягина в ходе совещания.

Она добавила, что за прошедшую неделю выросло количество обращений по вопросам ремонта дорог, что обусловлено суровой зимой.

Также был отмечен рост числа обращений по таким темам, как строительство, образование и медицина.