РИАМО - 9 мар. В Подмосковье в преддверии половодья была создана специальная группировка сил и средств, 255 пунктов временного размещения уже готовы к работе, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«В эту группировку входит более 20 тысяч человек личного состава, более 3,5 тысяч единиц техники, 296 плавсредств, также задействуется авиационная техника в количестве 15 единиц. В дополнение в случае ухудшения у нас заключен договор по городскому округу Луховицы с привлечением одного плавающего транспортера и двух автомобилей высокой проходимости с Тульского спасательного центра», – сказал Полетыкин.

На текущий момент в готовности находятся 255 пунктов временного размещения вместимостью до 110 тысяч граждан. Так, были подготовлены спальные места, организованы вопросы медицинского и психологического обеспечения, спланировано питание.

В аэромобильную группировку Главного управления МЧС России по Подмосковью вошли 200 человек, 39 единиц техники и 10 плавсредств.

Полетыкин отметил, что в целях предотвращения возникновения ликвидации последствий ЧС в текущем году был создан запас материальных ресурсов и финансовых средств в общем объеме, эквивалентном более чем 1 миллиарду рублей.

Проверка готовности к паводковому периоду уже проведена.