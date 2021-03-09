РИАМО - 9 мар. В столице началась проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией метро и электродепо «Замоскворецкое», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческий комплекс приступил к проходке левого перегонного тоннеля длиной 777 м от площадки вблизи электродепо «Замоскворецкое» до демонтажной щитовой камеры между станциями «Каховская» и «Варшавская» Большой кольцевой линии метро», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, которое занимается строительством метро в столице, тоннель пройдет на глубине от 5 до 22 м в суглинистых грунтах и обводненном песке под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром.

На данном участке правый тоннель уже построили. Когда оба направления завершат, то поезда из депо «Замоскворечье» будут подавать на БКЛ.

Большое кольцо станет крупнейшим проектом московского метро — его длина составит 70 км. Кольцо объединит периферийные районы и сократит время пути вдвое.

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