РИАМО - 9 мар. На территории вокзалов Москвы могут открыть фитнес-залы, магазины одежды, кафе, отели и коворкинги в рамках единого стандарта РЖД, пока данный вопрос рассматривается в компании, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам заместителя гендиректора холдинга Александра Плутника, администрация компании положительно оценивает данные нововведения. Строительство магазинов, кафе и других заведений может начаться в следующем году.

«Возведение новых зданий на московских вокзалах будет реализовано за счет привлеченных средств, что является основной сложностью проекта», — отмечается в сообщении.

Плутник уточнил, что новые заведения и учреждения, которые появятся на территории городских вокзалов, позволят жителям и гостям столицы экономить время.