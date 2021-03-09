РИАМО - 9 мар. Порядка 70 домов, построенных по программе реновации жилфонда столицы, планируют передать под заселение в текущем году, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

На текущий момент в стадии переселения находятся жители 224 домов. Это около 34 тысячи человек. Новые квартиры из них получили уже свыше 25,5 тысячи горожан.

«В этом году мы планируем построить порядка 100 домов, из которых под заселение передать около 70 новостроек. Это позволит предоставить новое жилье более чем 32 тысячам москвичей», – отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Программа реновации запущена в столице в 2017 году и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.

По словам Левкина, одна из главных целей программы – не допустить массовое появление в городе аварийного жилья.

Названы подрядчики, которые будут строить дома по реновации в Москве >>