РИАМО - 9 мар. В 2021 году в столице приоритетными задачами московской системы образования станут развитие предпрофильного, профильного и предпрофессионального образования, реализация проекта «Школа старшеклассников» и создание современной предпрофессиональной среды в старшей школе, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Кроме того, в столице продолжат развивать систему независимых диагностик, воспитывать у школьников ответственное поведение, уважительное отношение к культуре и истории. Продолжится также развитие механизмов улучшения профессионального мастерства учащихся колледжей.
В рамках развития системы образования будут повышать роль классного руководителя, качество управления школами, в том числе на основе больших данных, улучшать условия для профессионального совершенствования педагогов.
В Москве также планируют стандартизировать подходы к ремонту, строительству, оснащению, проектированию образовательных организаций.
Помимо этого, власти столицы продолжат проводить мероприятия в рамках нацпроекта «Образование».
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