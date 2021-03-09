РИАМО - 9 мар. В 2021 году в столице приоритетными задачами московской системы образования станут развитие предпрофильного, профильного и предпрофессионального образования, реализация проекта «Школа старшеклассников» и создание современной предпрофессиональной среды в старшей школе, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«(В число приоритетных задач входят – ред.) развитие МЭШ («Московской электронной школы» - ред.) как интегратора лучших образовательных ресурсов, библиотеки образовательных материалов мирового уровня, инструмента настройки и развития персональной образовательной траектории, аналитической базы управления на основе обработки больших данных, востребованного и полезного «помощника семьи», — говорится в сообщении.

Кроме того, в столице продолжат развивать систему независимых диагностик, воспитывать у школьников ответственное поведение, уважительное отношение к культуре и истории. Продолжится также развитие механизмов улучшения профессионального мастерства учащихся колледжей.

В рамках развития системы образования будут повышать роль классного руководителя, качество управления школами, в том числе на основе больших данных, улучшать условия для профессионального совершенствования педагогов.

В Москве также планируют стандартизировать подходы к ремонту, строительству, оснащению, проектированию образовательных организаций.

Помимо этого, власти столицы продолжат проводить мероприятия в рамках нацпроекта «Образование».

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