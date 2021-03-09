РИАМО - 9 мар. В столице утверждены размеры выплаты гражданам, которые пострадали из-за радиационного воздействия, размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей, получат ее 15 113 горожан, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей», - сообщает пресс-служба.

Выплаты традиционно приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 26 апреля.

Получателями выплаты станут участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие из-за этой аварии, других радиационных воздействий.

26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС около города Припять на Украине. Это была крупнейшая катастрофа в истории ядерной энергетики. Радиоактивное загрязнение в районе взрыва сохраняется и по сей день.