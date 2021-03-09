РИАМО - 9 мар. Строительство семи школ, которые должны открыться в Подмосковье в сентябре, ведется опережающими темпами, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Мы проанализировали школы со сроком ввода до 1 сентября. На сегодняшний день мы видим, что у нас с опережением графика идут семь школ, которые будут введены к 1 сентября, а четыре школы у нас находятся в графике», - сказал Локтев в ходе совещания.

По его словам, в 2021 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 27 школ.

Ранее Воробьев заявил, что досрочное завершение строительства объектов на территории Подмосковья должно стать нормой.

Также Воробьев обращал внимание муниципальных глав на необходимость контролировать строительство важных объектов в рамках президентских программ.

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