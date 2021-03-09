РИАМО - 9 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение провести общегородской субботник 24 апреля в рамках месячника по уборке и благоустройству столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Поучаствовать приглашают всех неравнодушных к чистоте в городе москвичей. Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.
Информация о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована на сайтах префектур и районных управ, а также в местных СМИ. На муниципальных сайтах можно будет узнать контакты ответственных за организацию работ.
Специально для организации и проведения работ создан городской штаб под руководством заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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