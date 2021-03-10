С 1 февраля 2021 года на отдельных маршрутах подмосковных автобусов можно использовать карту «Тройка». Полное слияние московской и подмосковной транспортных карт планируется завершить до сентября.

С помощью сервиса РИАМО можно узнать, где в Московской области уже сейчас можно расплатиться «Тройкой» по тарифу «Кошелек». После нажатия на кнопку «Смотреть маршруты» следует выбрать интересующий округ Подмосковья. Это можно сделать на карте или через алфавитный список (кнопка «Городские округа списком»). Во всплывшей после нажатия на округ табличке будут перечислены номера автобусов.