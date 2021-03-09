РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В подмосковном Подольске полиция проводит проверку по поводу конфликта пешехода и водителя такси, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по округу Подольск.

По словам очевидца, 8 марта в промежутке времени с 16:00 до 16:30 на улице Циолковского возле дома №10/6, где остановка общественного транспорта и детский сад №14, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, а таксист его чуть не сбил. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого таксист вышел из автомобиля и ударил мужчину, затем скрылся. Пострадавшему потребовалась скорая помощь.

«В дежурную часть 1-го отдела полиции 8 марта в 16:45 поступило сообщение о конфликте. В настоящее время проводится проверка», - сказал сотрудник.