РИАМО - 9 мар. В 2021 году подтопление из-за дождевых паводков возможно на территории 62 городских округов Подмосковья, шесть из них – в зоне риска, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Во всех муниципальных образованиях основной причиной подтопления может являться неконтролируемое изменение ландшафта местности на территории СНТ и частных домовладений, засорение и засыпка ранее существующих водных канав», – сказал Полетыкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Кроме того, причиной подтопления могут стать засорение русел малых рек и ручьев, расположение СНТ в пойменных частях рек и ручьев, аварийное состояние ливневой канализации.

В зону риска по подтоплениям вошли Можайский округ, Красногорск, Талдомский округ, Щелково, Рузский округ и Клин.

Полетыкин отметил, что с целью недопущения подтоплений проводится работа с главами сельских поселений, муниципальных образований для проведения работ, среди которых мониторинг состояния территории и планирование всех работ заблаговременно, информирование председателей СНТ и частных собственников о складывающейся паводковой обстановке.

В число мероприятий вошли проведение разъяснительной работы в СНТ о необходимости выполнения превентивных мероприятий, проведение работ на территории СНТ по очистке водопропускных, ливневых, дренажных коллекторов, канав, очистка от растительности в водопропускных канавах, ручьях и другие работы.

В зону риска вошли СНТ «Дубрава» в городском округе Истра, СНТ «Весна», «Поляна-1» в округе Клин, СНТ «Лесная поляна», «Березка», «Речное» в Красногорске и другие.