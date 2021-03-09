РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 мар. В подмосковных Котельниках более 200 гимнасток приняли участие в соревнованиях Vivat New Year, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе Котельников прошли соревнования по художественной гимнастике.

«Соревнования проходили под эгидой центра художественной гимнастики «Виват». Всего приняло участие более 15 команд из разных городов: Москвы, Рязани, Московской области, Саранска, в их составе было более 200 гимнасток», - говорится в сообщении.

Спортсменки из Котельников проявили себя на достойном уровне и показали хороший результат работы всего тренерского состава ЦХГ «Виват».

«Продолжаем работать над ошибками и идем к поставленным целям. У нас великие планы, за которыми стоит будущее наших детей!» - заключила руководитель ЦХГ «Виват» Светлана Илюшина.