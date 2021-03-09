РИАМО - 9 мар. Филиал Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) появится в городском округе Истра к началу весеннего половодья, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. Одной из тем для обсуждения стали грядущие паводки.

«Проводится работа по созданию филиала МОС АВС в городском округе Истра. Он будет включать 47 человек, 12 единиц техники, 25 единиц спецоборудования. Определен земельный участок, ведутся земельные работы по разворачиванию сил на этом участке», - сказал Велиховский.

Он добавил, что в период половодья в регионе также будет сформирован внештатный противопаводковый отряд в составе 100 человек и 26 единиц специализированной техники.

Кроме того, будет организовано круглосуточное дежурство сил и средств на озере Сенеж в составе девяти человек и четырех единиц спецтехники.

Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» находится в ведении регионального МинЖКХ. Служба занимается аварийно-восстановительными и другими неотложными работами при ликвидации чрезвычайных ситуаций и технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства.