РИАМО - 9 мар. В ночь на 10 марта температура в столице опустится до минус 23 – минус 21 градуса, это будет самая морозная ночь с начала весны, сообщается на сайте «Метеовести».

«Ушедшая зима такие морозы в столице смогла выдать лишь четыре раза, последний раз так низко (ниже минус 20 градусов) в первом весеннем месяце температура опускалась в 1987 году, а за последние полвека таких мартов было всего три», — говорится в сообщении.

При этом ночь на 11 марта в Москве может быть еще холоднее.

Сейчас самой холодной с начала весны в Московском регионе является ночь на 9 марта. Температура опустилась до минус 14,6 градуса.