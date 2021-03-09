РИАМО - 9 мар. На территории Московской области находится 17 паводкоопасных рек, под их влияние могут попасть Дмитровский и Можайский округа, а также Красногорск и Истра, сообщил зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«У нас 21 муниципальное образование, где есть риск подтопления 17-ю наиболее опасными с точки зрения паводка рек. Просьба особое внимание обратить Дмитрову, Красногорску, Истре и Можайску. Здесь ситуация наиболее интенсивна с точки зрения прохождения талых вод», — сказал Разин.

В презентации, подготовленной к выступлению зампреда, добавляется, что общая протяженность наиболее опасных паводковых рек в регионе составляет 577 километров.

Под их влияние во время таяния снега могут попасть такие городские округа как Клин, Раменское, Пушкинский, Талдомский и другие.