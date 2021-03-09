РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В подмосковном Подольске водитель сбил несовершеннолетнего подростка, пострадавший получил травмы, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«3 марта в 17:20 в Подольске на улице Большая Серпуховская у дома №45 водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы», - говорится в сообщении.

Проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего.