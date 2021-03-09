РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 мар. Самбистка из Дзержинского завоевала золото на первом этапе Спартакиады молодежи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В минувшие выходные в городском округе Королев прошел I этап Спартакиады молодежи Московской области.

«По его итогам золотая медаль досталась воспитаннице спортивной школы «Союз» Дзержинского Олесе Прокофьевой», - говорится в сообщении.

Тренерами Олеси являются Оксана и Александр Прокофьевы.