РИАМО - 9 мар. Пик паводка на территории Московской области ожидается с 10-го по 30-е апреля, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

«Паводок в этом году предполагается несколько более интенсивный, чем в прошлые годы. Пик ожидается 10-30 апреля», — сказал Разин.

Он добавил, что для максимально спокойного прохождения паводка региональным властям необходимо обеспечить работу всех гидротехнических сооружений в штатном режиме. Кроме этого, нужно поставить на контроль паводкоопасные реки.

Ранее начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что половодье в текущем году будет более продолжительным из-за большого количества снега.

Названы округа Подмосковья, где паводок может быть сильнее всего>>