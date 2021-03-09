РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. В подмосковных Люберцах, Лыткарине и Котельниках за февраль более 50 семей получили статус многодетных, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«В Межрайонном управлении ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники в феврале 2021 года произведена государственная регистрация рождения 53 детей, с рождением которых семьи приобрели статус многодетных», - говорится в сообщении.

Семьям пожелали душевного тепла и благополучия, а также чтобы каждый день был прекрасным и наполненным радостью.