РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 мар. Городской округ Котельники вошел в тройку лидеров минувшей недели по снижению количества жалоб на уборку подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«По сравнению с позапрошлой неделей сигналов о грязных местах общего пользования стало меньше в 18 муниципальных образованиях. Наибольшие темпы снижения демонстрируют Павловский Посад (-88%), Котельники (-60%), Лосино-Петровский (-56%). Ни одной жалобы на уборку подъездов не поступило из Власихи, Протвина и Талдомского округа», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

В течение минувшей недели подмосковная Госжилинспекция обработала 7,9 тысячи заявок, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области. Наиболее часто жители обращались в ЕДС по вопросам протечек кровель, а также ненадлежащей уборки и неисправных входных дверей подъездов.

Направить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал eds.mosreg.ru. Управляющие организации должны принять ее в течение 24 часов и затем выполнить в срок, установленный для каждой категории индивидуально. Заявитель либо соглашается с качеством проделанной работы, либо направляет заявку на доработку. Все это позволяет максимально оперативно решать жилищно-коммунальные проблемы жителей Подмосковья.