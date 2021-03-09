РИАМО - 9 мар. В преддверии половодья губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил властям провести профилактическую работу с рыбаками и напомнить им об опасности выхода на тонкий лед.

Во вторник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. Одной из тем для обсуждения стали грядущие паводки.

«Отдельно нужно обратить внимание на традицию рыбаков выходить на тонкий лед. Нужно нам с вами обеспечить необходимое информирование, предупреждение», - сказал Воробьев.

Толщина льда на подмосковных водоемах контролируется ежедневно. Сотрудники «Мособлпожспаса» совместно с речными инспекторами проверяют 62 объекта.

Согласно прогнозу МЧС, в этом году сроки прохождения весеннего половодья в Подмосковье будут более продолжительными, чем за последние пять лет. Вскрытие льда на всех водоемах в регионе ожидается ближе к концу марта.