РИАМО - 9 мар. В преддверии половодья губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил властям провести профилактическую работу с рыбаками и напомнить им об опасности выхода на тонкий лед.
Во вторник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. Одной из тем для обсуждения стали грядущие паводки.
Толщина льда на подмосковных водоемах контролируется ежедневно. Сотрудники «Мособлпожспаса» совместно с речными инспекторами проверяют 62 объекта.
Согласно прогнозу МЧС, в этом году сроки прохождения весеннего половодья в Подмосковье будут более продолжительными, чем за последние пять лет. Вскрытие льда на всех водоемах в регионе ожидается ближе к концу марта.
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