РИАМО - 9 мар. Теплая весенняя погода придет в столицу на предстоящих выходных, из-за резкого изменения погоды прогнозируются ледяные дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

«Весна вернется только в субботу: потеплеет до плюс 2 градусов, ожидаются осадки, переходящие в дожди, ночью и в утренние часы, возможно, ледяные», - говорится в сообщении.

Резкая смена погоды на этой неделе с морозов на тепло произойдет из-за вторжения атлантического циклона. Вместе с ним в регион придут согретые Гольфстримом воздушные массы.

В столице погода окончательно войдет в весеннее русло.

Кроме того, в ближайшие дни в мегаполисе будут аномальные для марта морозы, в небе над городом вечером 10 и ночью 11 марта могут появиться ледяные иглы.