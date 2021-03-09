РИАМО - 9 мар. Главы городских округов должны следить за строительством важных стратегических объектов, строящихся по президентским программам, Подмосковье также взяло курс на досрочную сдачу в эксплуатацию социальных объектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что Московская область взяла курс на досрочную сдачу в эксплуатацию социальных объектов. Также есть запрос на строительство школ.
Ранее Воробьев сообщил, что в рамках президентского проекта в регионе появится современная детская больница, которая будет оказывать помощь по 28 профилям.
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