РИАМО - 9 мар. Главы городских округов должны следить за строительством важных стратегических объектов, строящихся по президентским программам, Подмосковье также взяло курс на досрочную сдачу в эксплуатацию социальных объектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обращаю внимание глав — следить за ходом важных стратегических объектов, которые ведутся на вашей территории. Большинство из них идет по президентским программам, а значит, здесь должны быть и сроки, и качество исполнения. Все на высоком уровне», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами городских округов.

Он отметил, что Московская область взяла курс на досрочную сдачу в эксплуатацию социальных объектов. Также есть запрос на строительство школ.

Ранее Воробьев сообщил, что в рамках президентского проекта в регионе появится современная детская больница, которая будет оказывать помощь по 28 профилям.