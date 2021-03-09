РИАМО - 9 мар. В Подмосковье текущей весной ожидается продолжительное половодье, в зоне риска оказались 158 населенных пунктов в 30 городских округах, сообщил начальник Главного управления МЧС РФ по Московской области, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин.

Исходя из предварительного прогноза весеннего половодья на территории Московской области в 2021 году, оно ожидается в пределах и выше нормы.

«Сроки его (половодья - ред.) прохождения будут более продолжительными, чем половодья, наблюдаемого с 2015 года. Это, прежде всего, связано с затяжной весной», – сказал Полетыкин.

Он добавил, что на всех водоемах региона вскрытие льда планируется во второй половине марта, ближе к концу месяца.

Полетыкин отметил, что в зоны подтопления, предварительно, могут попасть 158 населенных пунктов с общим количеством свыше 7,5 тысяч жилых домов и населением более 20 тысяч человек. Общая численность объектов инфраструктуры может составить: восемь социально значимых объектов, два – экономики, один – водозаборов из подземных источников и 47 участков автодорог.

В подготовительные мероприятия, которые уже проведены, вошли заседание КЧС и ОПБ Московской области, совещание МРГ по регулированию режимов работы водохранилищ, проверка готовности пунктов временного размещения, смотры готовности сил и средств муниципальных звеньев МОСЧС, создание необходимых запасов материальных резервов, проверка готовности системы оповещения населения с практическим включением электросирен.

В настоящее время проводятся работа по очистке дренажных, водоотводных канав, колодцев ливневой канализации, а также обследования гидротехнических сооружений. На конец марта также запланировано проведение тактико-специальных учений с органами управления МОСЧС и выездного заседания КЧС и ОПБ Московской области.

Согласно средним многолетним наблюдениям, снегозапасы в два раза превышают норму (2106 куб м/Га против средних 974). Запасы воды в снеге составляют 95-152 мм, граница мерзлого слоя почвы – 53 см, высота снежного покрова – до 66 см.

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