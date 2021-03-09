РИАМО - 9 мар. После реставрации здания бывшей АТС на юге Москвы, в районе Бирюлево Восточное, оно превратится в современный многофункциональный комплекс с городскими сервисами, магазинами и спортивной функцией, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Город активно приспосабливает неиспользуемые помещения и территории для нужд горожан. В новом многофункциональном комплексе общей площадью порядка 5 тыс кв м откроются магазины шаговой доступности, а также сервисы по оказанию бытовых услуг. Кроме того, предусмотрены помещения, которые можно арендовать для проведения спортивных занятий или организации образовательных кружков», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Он добавила, что реорганизация АТС позволит создать новые рабочие места.

В рамках проекта на прилегающей территории появится открытая автостоянка.

Заброшенное здание было возведено в 1975 году, оно располагается по адресу: Бирюлевская улица, владение 9.