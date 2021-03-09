РИАМО - 9 мар. На станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метрополитена установят самый длинный эскалатор на территории столичной подземки, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На станции «Марьина Роща» БКЛ установят самый длинный эскалатор в московском метро протяженностью 130 метров, колонны диаметром в 2,5 метра, стальные шары и фарфоровые чайники», — говорится в сообщении.

«Марьина Роща» будет самой глубокой станцией нового кольца — более 70 метров. Открытие запланировано на 2022 год.

Она будет связана пересадкой с одноименной станцией на Люблинско-Дмитровской линии подземки и расположится в столичном районе Марьина роща.

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