РИАМО - 9 мар. Спасатели потушили загоревшийся автомобиль на улице Маршала Захарова, сведений о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В 10:58 в МЧС сообщили о возгорании машины на улице Маршала Захарова, дом 18, корпус 1.

«Оперативно прибывшие к месту происшествия пожарно-спасательные подразделения подтвердили возгорание автомобиля и незамедлительно приступили к ликвидации пожара», — сказали в пресс-службе.

В 11:09 пожар локализовали на площади 4 квадратных метра, в 11:11 возгорание потушили.

Пострадавших в результате инцидента нет.