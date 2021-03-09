РИАМО - 9 мар. Подмосковный военно-патриотический центр «Авангард» в будущем сможет принимать на обучение девушек, такой вопрос сейчас рассматривает администрация лагеря, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим огромный спрос, 15 тысяч человек в год может патриотический лагерь принять. Пока только мальчиков, но мы обсуждаем, чтобы и девчонки, которые увлекаются военным делом, смело тоже могли принять участие. Такой запрос мы видим», — сказал Воробьев в ходе совещания с правительством области и главами городских округов.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин посетили учебно-методический центр «Авангард» на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе.

Центр рассчитан на бесплатное пятидневное обучение до 600 курсантов-учащихся десятых классов, с плановым увеличением вместимости до 900 человек. Для школьников проводят уроки истории, военной службы, мастер-классы по различным видам спорта и боевым искусствам. Также им предоставляется возможность прыгнуть с парашютом на специальном тренажере.

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