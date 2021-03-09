РИАМО - 9 мар. Столица постепенно наращивает объемы жилищного строительства, к 2030 году в мегаполисе ежегодно будет возводиться не менее 7 млн квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Москва активно участвует в реализации национального проекта «Жилье и городская среда». У нас, в отличие от других субъектов Российской Федерации, нет аварийного жилья, поэтому жилищному строительству уделяется особое внимание», – сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он добавил, что согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе сформировали 16 госпрограмм. Две из них, а именно «Жилище» и «Градостроительная политика», посвящены данной теме.

Левкин отметил, что задача города состоит в возведение за ближайшие 10 лет свыше 62 млн квадратных метров жилья.

Ранее он сообщал, что план прошлого года по строительству жилья был перевыполнен: вместо положенных 3,6 млн квадратных метров жилья было возведено 4,98 млн квадратных метров.

В текущем году в столице планируется построить и ввести в эксплуатацию не менее 4 млн квадратных метров жилой недвижимости.

Бюджет национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется до 31 декабря 2024 года, превышает 1 триллион рублей. Проект помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.