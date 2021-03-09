РИАМО - 9 мар. Из-за сильных морозов в Московской области увеличилось энергопотребление в жилых помещениях, что привело к увеличению суммы в платежках за ЖКУ, следует предусмотреть рассрочку платежей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы видим, что зима холодная. Энергопотребление растет в домах, как следствие людям приходят серьезные платежки - 10-12 тысяч рублей. Рассмотрите, там где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени. Сделайте шаг навстречу, чтобы обеспечить ежемесячный платеж», - сказал Воробьев.

За прошлый год по поручению Воробьева более чем миллиону жителей региона снизили тарифы за жилищно-коммунальные услуги.

Также в 2020 году на региональном портале госуслуг начал работать сервис оплаты ЖКУ.