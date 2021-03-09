РИАМО - 9 мар. Симоновский суд столицы вынес приговор по делу бывшего полицейского Ивана Князева, который прострелил ногу девочке из травматического пистолета, его приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщает ТАСС.
Он добавил, что Князеву также запретили занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.
Шестого декабря 2020 года около дома на улице Судостроительной в столице полицейский в гражданской одежде и не при исполнении выстрелил из травматического оружия в 13-летнюю девочку, с которой у него произошел конфликт.
Школьницу госпитализировали, но серьезных травм она не получила.
По данным следствия, экс-полицейский был другом семьи девочки, его в тот день пригласили в гости. После данного инцидента Князева уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
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