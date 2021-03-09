РИАМО - 9 мар. За минувшие сутки в Московской области было выявлено 523 случая коронавируса, наибольшее число новых случаев заболевания подтвердили в Балашихе (67) и Дмитрове (37), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

35 случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Раменском, 34 – в Королеве, 29 – в Люберцах, 27 – в Солнечногорске, 26 – в Одинцове, 25 – в Сергиевом Посаде, по 17 – в Ленинском округе и Щелкове, 16 – в Красногорске, по 15 – в Краснознаменске и Химках, 14 – в Истре, 12 – в Пушкине.

Еще десять случаев заболевания Covid-19 выявили в Домодедове, по девять – в Долгопрудном и Мытищах, восемь – в Орехово-Зуеве, по семь – в Богородском округе, Жуковском, Коломне и Фрязине, по шесть – в Клину, Лобне, Наро-Фоминске и Реутове, по пять – в Егорьевске, Ивантеевке и Подольске, четыре – в Чехове, по три – в Волоколамске, Дубне, Зарайске, Лыткарине и Рузе, по два – во Власихе, Можайске, Павловском Посаде, Серпухове, Ступине и Талдоме.

По одному случаю коронавируса зафиксировали в Дзержинском, Звездном городке и Лосино-Петровском.

Ни одного случая не было выявлено в Бронницах, Воскресенске, Кашире, Котельниках, Красноармейске, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке, Шатуре, Шаховской, Электрогорске и Электростали.

На текущий момент в Подмосковье выявили 220 129 случаев заболевания Covid-19, скончались 4932 пациента, выздоровели и выписались 179 710 человек.

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Текстовая трансляция

9 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 1,4 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в МФЦ Подмосковья 5 марта. Выездные пункты работали в городских округах Ленинский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Домодедово, Чехов, Одинцовский и другие.

- В столичных торговых центрах «Круг» и «Тройка» с 10 марта начнут работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В мобильных пунктах вакцинации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

- За сутки в России зарегистрировали 9 445 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 больных. В Москве - 1066.