РИАМО - 9 мар. В праздничные выходные дни жители Подмосковья посетили 21 тематическую ярмарку, самым востребованным товаром на них были цветы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Купить товары к 8 Марта можно было на организованных ярмарках в городских округах Власиха, Дмитровский, Домодедово, Егорьевск, Зарайск, Клин, Котельники, Красногорск, Лотошино, Луховицы, Можайский, Павловский Посад, Талдомский и других.

«Практически все ярмарки в эти мартовские выходные были посвящены главному весеннему празднику. И, конечно, самый востребованный товар - цветы, особенно наших, подмосковных производителей», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что также среди покупателей популярностью пользовались свежие продукты к праздничному столу и подарки для дам.

В ближайшие выходные в Московской области пройдут масленичные гулянья.