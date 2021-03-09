РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 мар. Мобильные пункты вакцинации 13 марта откроются в поселке Монино и микрорайоне Бахчиванджи Щелкова, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«В мобильных пунктах желающие смогут сделать прививку против коронавируса без предварительной записи с 9:00 до 14:00. Все, что нужно – паспорт, полис ОМС и СНИЛС», - говорится в сообщении.

13 марта мобильные пункты вакцинации будут работать по адресам: Монино, улица Авиационная, дом 2, КДЦ «Дом офицеров» и Щелково, улица Беляева, дом 35А, поликлиника № 4 Щелковской областной больницы.

Также все желающие смогут пройти вакцинацию с 9:00 до 14:00 в мобильном пункте расположенном в ТЦ «Глобус».

Кроме того, в городском округе еженедельно работают пять постоянных пунктов вакцинации. По будням с 8:00 до 19:00 и по субботам с 8:00 до 15:00: поликлиника №1 (улица Фрунзе), поликлиника №2 (улица Парковая), поликлиника №3 (улица Гагарина), Фряновская больница (Фряново, улица Текстильщиков), Монинская поликлиника (Монино, улица Центральная).

Записаться на вакцинацию можно через региональный портал госуслуг, по номеру 122 или непосредственно в поликлинике.

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9 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 1,4 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в МФЦ Подмосковья 5 марта. Выездные пункты работали в городских округах Ленинский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Домодедово, Чехов, Одинцовский и другие.

- В столичных торговых центрах «Круг» и «Тройка» с 10 марта начнут работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В мобильных пунктах вакцинации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

- За сутки в России зарегистрировали 9 445 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 больных. В Москве - 1066.