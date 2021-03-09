РИАМО - 9 мар. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье и Москве до 12 часов 11 марта из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской областей Центрального федерального округа.

Во вторник в регионе переменная облачность, гололедица, по Московской области местами небольшой снег. Температура днем будет в пределах минус 11 – минус 9 градусов.

10 марта синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков и гололедицу. Ночью температура может опуститься до минус 23 – минус 21 градуса, днем будет минус 13 – минус 11 градусов.

Аналогичная погода ожидается в столичном регионе и 11 марта. Местами будет гололедица. Ночная температура прогнозируется от минус 21 до минус 19 градусов, дневная – от минус 8 до минус 6 градусов.