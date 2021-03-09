РИАМО - 9 мар. С начала 2021 года операторы подмосковной системы-112 приняли более 2 миллионов вызовов, ежедневно по номеру «112» в среднем поступает свыше 30 тысяч обращений, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ Московской области «Центр 112».

«Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области за неделю, с 1 по 8 марта, превысило 230 тысяч. Вызовы экстренного реагирования составили порядка 100 тысяч, комплексного реагирования – около 15 тысяч», - сказали в пресс-службе.

Порядка 74% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112 за неделю, было адресовано скорой медицинской помощи, более 23% - полиции и ГИБДД, остальные - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Одной из главных целей системы-112 является своевременное оказание помощи тем, с кем случилась беда и кому требуется помощь. Подмосковная система-112 постоянно развивается и совершенствуется, делает упор на всестороннюю помощь разным категориям населения.

В системе-112 Московской области организовано круглосуточное дежурство операторов, в том числе операторов-психологов, сурдопереводчиков, лингвистов.

Обратиться за помощью можно позвонив на единый номер «112» со стационарных и мобильных телефонов, посредством мобильного приложения «112 МО», СМС-сообщения, видеопрограммы Skype, системы «ЭРА-ГЛОНАСС».