РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. В рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» депутат Мособлдумы Владимир Шапкин совместно с заместителем председателя Совета депутатов Балашихи Олегом Зверевым поздравил с 85-летним юбилеем жительницу округа, ветерана Великой Отечественной войны Валентину Букрееву, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Букреева награждена медалями ветерана Великой Отечественной войны и почетного ветерана Подмосковья. Являлась активным участником Балашихинского Совета ветеранов, в котором состоит с 2002 года, а в 2014 избрана зампредседателя и секретарем БОРО Совет ветеранов войны, где организовывала собрания совета и участников ВОВ, ветеранов.

«Вручил подарки от Московской областной думы и от себя лично, а также от всей души поздравил Валентину Васильевну с днем рождения, пожелал ей отличного настроения, бодрости, оптимизма, отменного самочувствия и еще долгих лет жизни!» - сказал Шапкин.

В годы войны, еще будучи ребенком и проживая в занятом немецкими захватчиками родном селе, вместе с мамой и сестрой Букреева помогала партизанам. В 18 лет стала женой офицера, и вся ее жизнь прошла в гарнизонах нашей необъятной Родины: в Заполярье, Туле, Тамбове, Венгрии, в горячих точках в Чехословакии, Ново-Кубинском городке.

Во всех гарнизонах она была председателем женсовета части. Постоянно организовывала праздничные концерты, выступала там и участвовала в спортивных соревнованиях по волейболу, велосипедному спорту, лыжным гонкам.

Живя в Балашихе, пока позволяло состояние здоровья, исполняла песни в составе хора и участвовала в концертах по всей Московской области. В академическом хоре под руководством Марии Буренковой была солисткой, а за песню «Поклонимся великим тем годам» в ДШИ имени Свиридова получила благодарность от руководства отдела культуры Балашихи и от руководства школы. Также, постоянно давала сольные выступления в дневном стационаре «Подмосковные вечера», в библиотеках Балашихи, в приюте «Семья».