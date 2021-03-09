С 27 января требование о переводе 30% коллектива на дистанционный режим работы перестало быть обязательным. Некоторые компании уже вернулись к прежнему графику, но не всем сотрудникам далось это легко – в офисе их могли ждать новый начальник, увольнение друзей и устроенный коллегами бунт. Москвичи рассказали РИАМО, с чем они столкнулись после выхода на работу с удаленки и как они справлялись с новыми обстоятельствами.



Валентина, 44 года

сайт мэра Москвы

Возвращения в офис после удаленки я не ждала. Меня будто окунули в холодную воду – вместо размеренной жизни снова нужно трястись в метро, сидеть в душном кабинете и давиться едой из автомата. Но оказалось, что это далеко не самое худшее.

Пока я сидела в своей квартире и была занята навалившимся проектами, у нас сменился замдиректора. Раньше я контактировала только с руководителем своего отдела, но новое начальство решило навести свои порядки и активно вмешивалось в мою работу.

У начальника оказался отвратительный характер. Терпеть постоянные претензии из-за каждой мелочи порой просто невыносимо. Меня заставили переделывать работу, над которой я корпела несколько недель, из-за пары нюансов в оформлении, не устроивших нового начальника, хотя до его прихода такой проблемы не возникло бы.

Иногда меня буквально трясет – я едва сдерживаюсь, чтобы не высказать ему в агрессивной манере все, что накипело, а вот он не стесняется время от времени оскорблять своих подчиненных.

Сижу за компьютером и злюсь уже потому, что мы вообще находимся в одном помещении. Если это не изменится, буду искать другую работу.

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Кирилл, 21 год

Я работаю консультантом в небольшом магазине, который занимается продажей и ремонтом техники. Когда началась пандемия, начальство приостановило деятельность торговой точки и перенесло все продажи в онлайн. От меня требовалось только сидеть на телефоне.

Когда было решено вернуться к прежнему режиму работы, мы вызвали новую уборщицу, чтобы та привела магазин в порядок перед нашим приходом. Однако оказалось, что в результате ее уборки половина техники перепутана местами. Мониторы, процессоры, клавиатуры, планшеты, телефоны и зарядки с чехлами… Вся продукция была перемешана буквально во всем магазине, за исключением моделей, которые были выставлены в самом центре помещения в качестве образца – с них просто стерли пыль.

Вероятно, женщина абсолютно не разбиралась в технике и не думала, что перестановка станет проблемой. Зато она оставила для нас в подсобке домашнее печенье с запиской словами, чтобы мы не стеснялись и угощались. Такая вот странная забота.

Печенье мы с напарником съели, а товар пришлось распределять по своим местам еще полдня.



Александра, 25 лет

Моя работа – подбор персонала. Могу отметить, что после возвращения с удаленки мне подняли зарплату, а еще я познакомилась с очень красивым парнем, который оказался нашим новым сотрудником. Я довольно влюбчивая натура, поэтому в последнее время пребываю в романтическом настроении.

Это был эффект бомбы – рано с утра ты невыспавшаяся и в плохом настроении готовишься вернуться к монотонной офисной работе после домашних посиделок, и тут перед тобой появляется эдакий Ди Каприо.

Между нами пока не было ничего близкого – просто пару раз поболтали и попили кофе. Но как только пройдет немного времени, мы успеем получше познакомиться, я уточню, есть ли у него девушка, и попытаю удачу, возможно, приглашу на обед. А вдруг это судьба?

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Татьяна, 30 лет

Во время удаленки я почти не общалась с коллегами, которые вместе со мной работают в строительной фирме, хотя с некоторыми у меня были приятельские отношения. Возможно, это такой эффект пандемии – никого не хочется видеть и слышать.

Когда я вернулась, оказалась, что все они, дружным составом их трех человек, успели обзавестись новой работой.

Некоторые захотели найти работу на дому, потому что почувствовали всю прелесть такого формата во время пандемии, кого-то уволило руководство. Зато люди, с которыми я на ножах, продолжили спокойно работать.

Теперь на работе сложилась крайне неприятная ситуация: на обед пойти не с кем, поговорить тоже, в случае чего, не у кого искать поддержку.

Раньше работа радовала меня общением, а теперь, когда друзья уволились и остались «враги», даже идти туда не хочется. Вдобавок ко всему, почувствовав мою уязвимость, одна неприятная коллега даже начала вести себя наглее. Например, она показательно оставила мусор на моем рабочем месте. Единственный плюс этой работы – высокая зарплата.



Юлия, 29 лет

Выход на работу после пандемии мне запомнился бунтом коллег. Я занимаюсь административной работой на небольшом производстве, и буквально на третий день после моего возвращения несколько рабочих устроили начальнику мини-бунт из-за того, что условия труда стали хуже.

Они подстрекали других сотрудников встать на их сторону. Руководитель попросил меня помочь решить эту проблему, поэтому возвращение в очный формат работы стало для меня стрессом.

Я несколько часов уговаривала их остыть и продолжить работу, чтобы производство не встало и заказы были бы готовы вовремя. В итоге проблема была улажена: начальник обещал рассмотреть условия недовольных, они вернулись к своим обязанностям, а я заработала головную боль и расшатала нервы, которые вечером лечила бутылкой красного полусладкого. Возможно, не расслабься я немного дома, мне было бы проще справиться с таким ЧП.

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