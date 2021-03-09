РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Воспитанникам лицея №26 подмосковного Подольска расскажут о традициях масленичных гуляний на Руси 11 марта, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В лицее №26 Подольска 11 марта пройдет открытый урок «Масленица: традиции и современность» по проекту «Народная культура для школьников».

«Во время урока историю празднования Масленицы представит Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Елены Бессоновой. Каждый ученик в ходе урока сможет задать вопросы на тему традиций празднования Масленицы на Руси», - говорится в сообщении.

Народные масленичные гулянья в округе пройдут 13 и 14 марта.