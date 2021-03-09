РИАМО - 9 мар. С 8 по 9 марта в Подмосковье с помощью противогололедных материалов было обработано свыше 31 тысячи км региональных и муниципальных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В приоритете проводилась обработка дорог с интенсивным движением и проездов к социально значимым объектам, а также маршруты движения общественного транспорта.

«Сначала дороги посыпают противогололедной смесью, затем очищают. В настоящее время работы на дорожной сети продолжаются для обеспечения безопасного и комфортного движения пешеходов и автомобилистов», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Во дворах и на общественных территориях продолжается работа коммунальных служб.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что 8 марта коммунальные службы убрали 16,48 миллиона кв м снега, обработали свыше 12 миллионов кв м территории и вывезли 7,88 тысячи куб м снега.

Он отметил, что первостепенно силы брошены на очистку выходов из подъездов и тротуаров вдоль домов, подходов к остановкам общественного транспорта, основного хода на внутридворовых и внутриквартальных проездах. После убираются парковки, детские и спортивные площадки.

Гержик призвал пешеходов и водителей к внимательности. Таким образом, пешеходы должны переходить дорогу по оборудованным переходам, а также убедившись в отсутствии приближающего транспорта, а водители – не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

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