РИАМО - 9 мар. В ближайшие два дня в столице прогнозируются аномальные морозы, в небе над городом вечером 10 и ночью 11 марта могут появиться ледяные иглы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температурный фон в мегаполисе будет на 15 градусов ниже климатической нормы.

«В условиях антициклональной, а значит, малооблачной погоды, благоприятствующей интенсивному радиационному охлаждению воздуха, будет происходить процесс вымораживания водяного пара. Так, по прогнозам, с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже минус 20, в небе Москвы могут появиться ледяные иглы», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Синоптик пояснил, что ледяные иглы – это редкое атмосферное явление, которое представляет собой мельчайшие ледяные кристаллы, которые парят в воздухе. Ночью из-за данного явления в небе могут появиться светящиеся «столбы», идущие от фонарей вверх в небо. Ледяную пыль также называют снежной, а еще - алмазной пылью.

Он подчеркнул, что также город может укутать морозный туман, тогда видимость ухудшится до 500-1000 метров.