РИАМО - 9 мар. В Московской области за минувшие сутки зафиксировали 523 новых случая коронавирусной инфекции, всего в регионе за пандемию было выявлено 220 129 случаев заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Всего в Подмосковье скончались 4932 пациента с коронавирусом, из них 31 — за прошедшие сутки.

В Московской области прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше 310 тысяч человек.

Сделать бесплатную прививку от Covid-19 можно в областных поликлиниках и мобильных пунктах. Для того, чтобы пройти вакцинацию, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

9 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 1,4 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в МФЦ Подмосковья 5 марта. Выездные пункты работали в городских округах Ленинский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Домодедово, Чехов, Одинцовский и другие.

- В столичных торговых центрах «Круг» и «Тройка» с 10 марта начнут работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В мобильных пунктах вакцинации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

- За сутки в России зарегистрировали 9 445 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 больных. В Москве - 1066.