РИАМО - 9 мар. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились еще 592 человека, с начала пандемии от Covid-19 выздоровели 179 710 человек, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области выявили 523 случая заражения инфекцией, с начала пандемии выявлено 220 129 случаев.

В медицинских организациях Подмосковья лечатся от коронавируса в том числе пациенты из столицы, других регионов России и из-за границы.

Жителям Подмосковья напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ нужно вызвать врача на дом.

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по горячей линии по номеру «122».

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Текстовая трансляция

9 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 1,4 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в МФЦ Подмосковья 5 марта. Выездные пункты работали в городских округах Ленинский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Домодедово, Чехов, Одинцовский и другие.

- В столичных торговых центрах «Круг» и «Тройка» с 10 марта начнут работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В мобильных пунктах вакцинации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

- За сутки в России зарегистрировали 9 445 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 больных. В Москве - 1066.