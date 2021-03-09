РИАМО - 9 мар. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Воскресенске идет реконструкция Афанасьевского моста, строители завершили монтаж железобетонной части пролета из шести железобетонных балок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Афанасьевский мост служит переходом через реку Москву на 0,6 километра дороги Ачкасово – Городище – Глиньково - улица Гиганта.

«Открыть движение по новому мосту планируется досрочно - в июле 2021 года, что на 7 месяцев раньше контрактных сроков. Такую задачу перед нами поставил губернатор: сдавать объекты раньше предусмотренных контрактных сроков», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также сейчас рабочие устраивают инженерные коммуникации, дорожное полотно, ливневую канализацию и перегрузочный ковш для демонтажа старого мостового сооружения.

Если температура будет держаться выше нуля, то строители займутся гидроизоляцией на проезжей части моста. В начале зимы они выполнили надвижку металлической части пролетного строения моста массой 1 415 тонн.

Обновленный мост использует современные технологии строительства и рассчитан на проезд большого грузового транспорта. Движение по мосту будет бессветофорным. А СНТ «Дружба» по соседству от шума и выхлопных газов защитят шумозащитные экраны.

Расширение моста позволит разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта, создать альтернативный выезд на федеральные дороги А-108 и Новорязанское шоссе. Также в городе улучшится транспортная доступность трех крупных микрорайонов, где живут около 40 тысяч человек.

Проект реконструкции Афанасьевского моста находится на личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.