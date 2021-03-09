РИАМО - 9 мар. Мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже, сообщает Газета.ru.

Информацию с прекращением поддержки системы еще не подтвердили на официальном ресурсе WhatsApp.

«В настоящее время в официальном списке операционных систем для iPhone, которые поддерживаются мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии», - говорится в сообщении.

Ранее на тематическом портале WABetaInfo появилась информация, что операционная система iOS 9 и ниже не поддерживается в последней бета-версии приложения для iOS.

WhatsApp прекратит работу на смартфонах, чьи пользователи не обновили операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3.