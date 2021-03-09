РИАМО - 9 мар. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный год в России начнется 1 сентября, никаких переносов не планируется, передает РИА Новости.

Журналисты задали министру вопрос, нет ли у ведомства планов по переносу начала учебного года из-за предстоящих осенью выборов в России.

«Начало учебного года — 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится. Никакого переноса не планируется», — сказал Кравцов, отвечая на вопрос журналистов.

Он также выразил уверенность в том, что учебный год начнется в очном режиме.

В 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму. Их планируют провести в единый день голосования 19 сентября.