РИАМО - 9 мар. Полицейские задержали 25-летнего жителя Подмосковья, который на станции «Охотный ряд» распылил в лицо москвичу перцовый баллончик в вагоне и избил его, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Мужчина сделал молодому человеку замечание о его поведении в общественном месте. Тот разозлился, распылил ему в лицо газовый баллончик, несколько раз ударил, после чего сбежал.

«С телесными повреждениями в виде химического ожога век, а также гематомами в области головы и левой ноги 33-летний москвич был доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его по месту фактического проживания в центре столицы.

В отношении него возбуждено дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». На время следствия подозреваемый будет находиться под домашним арестом.

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